Россия и Саудовская Аравия инвестируют в модернизацию ракеты-носителя «Старт-1»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) договорились о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования ракетно-космического комплекса отечественного производства «Старт-1», сообщили в российском фонде.

Соответствующие документы были подписаны в рамках визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд. Соглашение предусматривает осуществление совместной научно-производственной деятельности по проектированию и производству дополнительных компонентов ракетно-космического комплекса, способных повысить его качественные характеристики и коммерческую востребованность, передает ТАСС.

Кроме того, будут использоваться малые космические спутники российских и саудовских операторов для выведения на низкие околоземные орбиты.

Также РФПИ, РЖД и Саудовская железнодорожная компания (Saudi Railway Company, SAR) подписали соглашение о совместном расширении железнодорожной сети SAR.

«Соглашение направлено на совместное расширение железнодорожной сети SAR и проекты, связанные с программой «Видение 2030», а также поставки комплектующих для SAR», – говорится в сообщении фонда.

Тем временем владелец ЕСН Григорий Березкин сообщил, что Саудовская нефтехимическая компания Sabic намерена стать инвестором крупного проекта на Дальнем Востоке.

«Я подтверждаю вхождение Sabic в нефтехимический проект на Дальнем Востоке», –сказал он.

Представитель РФПИ сказал ранее журналистам, что речь идет о проекте Березкина по строительству завода метанола мощностью 1 млн тонн в Сковородино Амурской области.

Напомним, в феврале сообщалось, что Роскосмос изучает возможность запусков на орбиту космических аппаратов с помощью межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» по проекту «Старт-1».