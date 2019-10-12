В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография. Публикация посвящена 11-й годовщине венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

«Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все», – говорится в подписи к снимку.

«Ваша пара – абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. (…) Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса», – сказано в сообщении.

Напомним, семья актрисы создала аккаунт в Instagram для борьбы со спекуляциями на ее болезни. Однако страница была заблокирована, тогда семья Заворотнюк решила делиться важной информацией в ее профиле.

В пятницу дочь Анастасии Заворотнюк Анна не подтвердила информацию о том, что артистка якобы не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.

Напомним, СМИ сообщали, что у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. Позже актрисе стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату.

Однако затем появилась информация, что опухоль актрисы неоперабельна.