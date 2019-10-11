Дочь Заворотнюк рассказала о здоровье матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна не подтвердила информацию о том, что артистка якобы не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.

«Мы официально заявляем: нет, это неправда!» – написала Анна Заворотнюк в Instagram.

Кроме того, она еще раз призвала не спекулировать на здоровье ее матери: «Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо, когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения, когда ищут «инсайдеров», готовы продать фото болеющего человека».

Ранее семья актрисы создала аккаунт в Instagram для борьбы со спекуляциями на ее болезни. Однако страница была заблокирована, тогда семья Заворотнюк решила делиться важной информацией в ее профиле.

Напомним, СМИ сообщали, что у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. Позже актрисе стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату.

Однако затем появилась информация, что опухоль актрисы неоперабельная. На данный момент Заворотнюк перевезли в другое медучреждение, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.