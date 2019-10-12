Путин обозначил условия вывода российских войск из Сирии

Российские власти будут готовы вывести войска с сирийской территории, если будущие власти в Дамаске примут такое решение, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Путин подчеркнул, что сирийскую территорию должны покинуть те, кто находятся там незаконно. «Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно больше не нуждается в нахождении российских Вооруженных сил в этой стране, то это будет касаться и России», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что вопрос присутствия иностранных военных в Сирии обсуждается в том числе с Ираном, Турцией и США.

«Я всегда говорил нашим коллегам, что необходимо избавить Сирию от иностранного военного присутствия», – подчеркнул президент, выступив за полное восстановление территориальной целостности САР.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. На следующий день турецкие войска вошли в сирийский город Телль-Абъяд, а на четвертый день операции – захватили сирийский Рас-эль-Айн.

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