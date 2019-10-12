В минобороны Турции заявили о координации действий в Сирии с военными США

Турция координирует свои действия при операции в Сирии с американскими военными, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Акар заявил, что «об обстреле военных США и коалиции в Сирии не может быть и речи», так как «ведется необходимая координация между нашим генштабом и американцами», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее Пентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в Сирии. Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию против курдов.

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