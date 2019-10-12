На странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте» открыт опрос о смертной казни

На официальной странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте» проводится опрос о возвращении смертной казни для убийц детей и педофилов.

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?».

Положительно ответили свыше 48 тыс. человек, отрицательно – более 10 тысяч. Еще 2 тыс. человек выбрали вариант «Другое». Таким образом, возвращение смертной казни поддержали 79,8% участников опроса. Против выступили 16,7%.

Напомним, предложения вернуть смертную казнь связаны с убийством девятилетней девочки рецидивистом в Саратове.