Турция проинформировала НАТО о ходе операции в Сирии

Турция предоставила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу информацию о ходе новой трансграничной операции в Сирии, заявил на глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы проинформировали генерального секретаря НАТО о ходе нашей операции в Сирии «Источник мира». Мы считаем, что мы можем ожидать, что НАТО проявит солидарность с нами», – передает ТАСС слова Чавушоглу по итогам переговоров со Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.

Он добавил также, что Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции.

«Мы ведем борьбу с терроризмом и будем ее продолжать. Я проинформировал нашего гостя об операции. Обсудили и другие темы. Наше самое естественное ожидание, чтобы наши союзники по НАТО понимали причины нашей обеспокоенности и поддерживали наши действия», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Минобороны Турции ранее сообщило, что турецкие военные захватили все назначенные цели.

Напомним, ранее в пятницу глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий.

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