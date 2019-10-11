Путин заявил о необходимости обезопасить страны СНГ от валютных рисков

Страны СНГ должны обезопасить себя от валютных рисков в условиях торговых войн, следует задуматься о формировании единого финансового рынка, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

«Имея в виду вот те проблемы, с которыми сегодня сталкивается весь мир. Мы видим это. Результаты – это торговые войны, это различные ограничения, и, конечно, мы должны гарантировать себя от валютных рисков. Нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику», – сказал Путин.

По его словам, важным аспектом является расчет в национальных валютах, передает РИА «Новости».

«Ну, если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен: вот это точно совершенно пойдет на пользу повышению нашей общей конкурентноспособности», – добавил он.

Ранее президент заявил, что Соединенные Штаты при введении ограничений на использование доллара пилят сук, на котором сидят, «так они скоро грохнутся».

В июне Путин заявил, что доллар превратился в инструмент давления эмитента на весь мир. Он также заявил, что навязываемая Соединенными Штатами модель их господства – путь к бесконечным конфликтам и войнам, причем не только торговым.

Тогда же директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар валютой с «токсичным характером», которая стала анахронизмом современной мировой экономики.

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