Путин сказал, почему США могут «скоро грохнуться»

Соединенные Штаты при введении ограничений на использование доллара пилят сук, на котором сидят, «так они скоро грохнутся», заявил президент Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

«Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся», – сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что Россия никогда не ставила задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но вынуждена себя обезопасить. По словам Путина, в настоящее время Москва видит попытки использования доллара как инструмента политической борьбы, передает РИА «Новости».

Путин напомнил, что мировые расчеты в долларах упали с 50% до 44%, и доверие к этой валюте продолжает падать. Президент выразил надежду, что правящие круги США переосмыслят политику использования доллара в качестве давления на другие страны, передает ТАСС.

В июне Путин заявил, что доллар превратился в инструмент давления эмитента на весь мир. Он также заявил, что навязываемая Соединенными Штатами модель их господства – путь к бесконечным конфликтам и войнам, причем не только торговым.

Тогда же директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар валютой с «токсичным характером», которая стала анахронизмом современной мировой экономики.

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