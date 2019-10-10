У символа московского зоопарка диагностировали рак

Злокачественную опухоль слизистой носа нашли ветеринары у манула в московском зоопарке, животное перевели в ветпункт, сообщила пресс-служба столичного зоосада.

«Несмотря на то, что наш манул всю жизнь содержится в максимально комфортных условиях, а за его состоянием постоянно наблюдают специалисты, полностью обезопасить его не удалось. У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат и помогало поддерживать животное в тонусе», –говорится в сообщении зоопарка в Instagram.

Там добавили, что в конце сентября самочувствие кота ухудшилось, в связи с этим было его перевели в ветпункт, где манул находится под круглосуточным надзором специалистов.

«Здоровье кота, к сожалению, сильно пошатнулось за прошедший год. О себе дает знать возраст: 1 мая манулу исполнилось 10 лет. В природе манулы редко доживают до 6-7 лет, в зоопарках средняя продолжительность их жизни несколько увеличивается, благодаря правильному уходу и постоянному ветеринарному мониторингу их самочувствия. Тем не менее, манулы не относятся к числу долгожителей», – добавили в зоопарке.

По словам специалистов, проблемы со здоровьем манула имеют генетические корни, поскольку представители этого вида обладают крайне слабой иммунной системой. Они нередко страдают кошачьим иммунодефицитом, что делает их восприимчивыми ко всем инфекциям и вирусам.

«Делать какие-либо прогнозы о состоянии манула не имеет смысла. На данный момент его состояние стабильно. Наши врачи предпринимают все возможные меры, чтобы улучшить его самочувствие и не допустить развития заболевания», – добавили в зоопарке.

Напомним, в начале августа в Московском зоопарке появился первый бинтуронг, также известный как кошачий медведь.