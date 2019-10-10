Путин приехал в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где выступит на международном форуме «Россия – спортивная держава» и примет участие в заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

В планах главы государства также значится выступление на заседании форума, основная тема которого – «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом», передает ТАСС.

На совещании планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области спорта в регионах страны, а также вовлечение в занятия физкультурой 55% населения страны к 2024 году.

Форум был учрежден 10 лет назад, в нем принимают участие свыше 3 тыс. человек.

Мероприятие состоится на стадионе «Нижний Новгород», построенном к чемпионату мира по футболу. Стадион находится на месте, где Ока впадает в Волгу.

У главы государства назначены встречи с главами международных спортивных организаций и победителями Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе.