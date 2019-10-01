Российский ведущий выгнал украинского эксперта после его слов о Захарове

Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин выгнал украинского журналиста Андрея Метлева после его слов о недавно умершем режиссере Марке Захарове.

Выпуск был посвящен обсуждению ситуации на Украине. Метлев заявил, что Москва во все времена якобы ставила Киеву палки в колеса, и в качестве примера «агрессии СССР» назвал присоединение к Украинской ССР ее нынешних западных областей, что вызвало сопротивление в виде «радикального национализма» и «бандеровщины», передает РИА «Новости».

Шейнин предложил «исправить ошибку» и «отсоединить» эти регионы. Тогда украинец провел аналогии с режиссером.

«Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух», – сказал он.

В ответ ведущий указал, что «топтание на могилах» очень характерно для украинских экспертов, и попросил гостя покинуть студию.

«Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда», – потребовал Шейнин.

После он подошел к оппоненту и начал выталкивать его из помещения.

Ранее украинский журналист Айдер Муждабаев поглумился над смертью Марка Захарова. Также журналист Аркадий Бабченко, живущий на Украине, пожелал умершему режиссеру «землю стекловатой».

Напомним, 1 октября проходит прощание с Марком Захаровым в Москве. Народный артист СССР умер в субботу в столице на 86-м году жизни.

Свои соболезнования выразили глава российского государства Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.