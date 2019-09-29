Бабченко по-хамски отреагировал на смерть Захарова

Журналист Аркадий Бабченко, живущий на Украине, пожелал умершему режиссеру, худруку театра «Ленком» Марку Захарову «землю стекловатой».

«Не скорблю. Помер – и *** с ним. Земля стекловатой», – написал Бабченко в Facebook.

Он добавил, что ему уже не хочется писать про смерть «очередного путинского холуя», так как Россия не вызывает у него «ни ненависти, ни злорадства, ни вообще ничего».

Напомним, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Свои соболезнования выразил глава российского государства Владимир Путин, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В то же время украинский журналист Айдер Муждабаев над смертью Захарова поглумился.