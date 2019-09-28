Украинский журналист Муждабаев поглумился над смертью Марка Захарова

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.

«В рейхе умер очередной крымнашист, (…), пособник агрессии, соучастник войны против Украины, тысяч жертв и переломанных судеб», – написал он в своем Facebook.

Муждабаев заявил, что Захаров получал «кровавые деньги на посту главного режиссера знаменитого театра, а не снайпера в ДНР», что, по мнению журналиста, только «масштабирует и усугубляет его вину».

«За любую скорбь по подонку, которую я увижу в ленте, – моментальный отфренд; таких «друзей» у меня не может быть даже виртуально», – добавил Муждабаев.

Многие комментаторы раскритиковали Муждабаева.

«Прежде всего он был Человек! (…) Люди, вы вообще не нормальные? Марк Захаров был Человек!» – написал Владимир Харагезов, подчеркнув, что не поддерживает российскую политику, однако не считает такие высказывания правильными.

«Интересно, какой некролог будет о вас, Айдер?» – написал Олег Малаховский.

«Нормально. Что еще ждать от такого засранца в адрес настоящего таланта. Вспомнилось – «Слон и моська»...)))» – отметил Владимир Безбородов.

«Его будут помнить все., долго и хорошими словами, а тебя через пять минут забудут», – подчеркнул Олег Бескровный.

«Долгих лет жизни Айдеру Муждабаеву, бывшему заместителю главного редактора «Московского комсомольца». Никогда не подводит, всегда прекрасен, уместен etc», – иронизирует журналист Юрий Васильев.

«Муждабаев верен себе», – написал историк и радиоведущий Армен Гаспарян. Он отметил также, что украинские СМИ, публикуя новость о смерти Захарова, не вспоминают, что он выступил в поддержку возвращения Крыма.

Напомним, художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти народного артиста СССР стало «повторное воспаление легких».

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.

На новость о кончине великого мастера отреагировали его коллеги, журналисты, блогеры и общественные деятели.

Соболезнования в связи с кончиной Захарова выразил президент Владимир Путин.