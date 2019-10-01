Новый природный заказник создан в России

Более 300 тыс. гектаров тайги удастся защитить благодаря Двинско-Пинежскому заказнику, постановление о создании которого принято во вторник, заявили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

«1 октября постановление о создании регионального ландшафтного Двинско-Пинежского заказника было принято на заседании правительства Архангельской области. <...> Новая особо охраняемая природная территория, за создание которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) и другие природоохранные организации боролись более 17 лет, позволит защитить 300 тыс. гектаров стремительно исчезающей северной тайги – последний крупный массив первозданных лесов в Европе», – передает ТАСС сообщение организации.

Там добавили, что новый заказник расположен в междуречье Северной Двины и Пинеги, в нем будет разрешено рыболовство, охота, сбор ягод.

При этом будут запрещены разрушающие лесные экосистемы виды деятельности, такие как промышленная заготовка древесины.

«Они [первозданные леса] очень важны для поддержания экологического баланса региона: регулируют климат, поглощают парниковые газы и выделяют кислород, оберегают истоки рек, а также служат домом для многих видов животных и растений, в том числе краснокнижного дикого лесного северного оленя», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября 2017 года правительство одобрило создание российско-белорусской трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье», в которую войдут национальный парк «Себежский» в Псковской области, а также ландшафтные заказники «Красный Бор» и «Освейский» в Витебской области Белоруссии.