Робот «Федор» заступился за корпорацию «Энергия»

Робот «Федор» поддержал ракетно-космическую корпорацию «Энергия» на фоне информации о крупном судебном иске к этой компании.

«Никому не дам в обиду родную корпорацию «Энергия», – написал «Федор» в Twitter.

Никому не дам в обиду родную корпорацию "Энергия"https://t.co/not8KGobqD pic.twitter.com/AHzJhA97Fw — FEDOR (@FEDOR37516789) October 1, 2019

Напомним, ранее во вторник Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны о взыскании с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» более 5 млрд рублей.

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