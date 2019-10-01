Пентагон оценил прогресс США в нарушении ДРСМД

Американские ядерные ракеты средней и меньшей дальности находятся еще на ранней стадии разработки, заявил замглавы Пентагона Джон Руд.

Он сообщил, что конкретных планов по их размещению пока нет, рассматриваются «другие альтернативы», передает РИА «Новости».

У США также нет планов возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров. Руд сказал, что обсуждение возвращения американских ядерных ракет в Корею, откуда те были выведены «пару десятилетий назад», сейчас не ведется.

Напомним, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней дальности. Ограничения утратили силу 2 августа.

Уже в августе США объявили об успешных испытаниях нарушающей договор ракеты.

Российская сторона указала, что за несколько недель или месяцев такое испытание подготовить невозможно.

Глава российского государства Владимир Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. НАТО заявило, что ввести мораторий «нереально».

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