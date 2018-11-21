Российское судно с вооруженной охраной легло в дрейф у Аравийского полуострова

Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» с вооруженной охраной дрейфует у берегов Аравийского полуострова, судовладелец объяснил присутствие охраны защитой от пиратов.

Судно с утра 9 января находится у побережья Омана, оно сбросило ход движения и движется в разных направлениях, передает «Фонтанка» со ссылкой на сервис слежения за судами Marinetraffic.

В сервисе у «Профессора Логачева» значится статус «Not Under Command», что свидетельствует о его неуправляемости. Другая пометка «Armed guard onboard» означает наличие вооруженной охраны на борту.

Судно принадлежит Полярной морской геологоразведочной экспедиции (ПМГЭ), которая является дочерней организацией государственного холдинга «Росгеология».

Управляющий директор ПМГЭ Владимир Крюков подтвердил присутствие вооруженной охраны на судне.

«У нас заключен договор с российской охранной фирмой. Ее сотрудники поднялись на борт после Суэцкого канала для сопровождения через Аденский залив. Это защита от пиратов», – уточнил Крюков.