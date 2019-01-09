Возможного убийцу женщины-водителя BlaBlaCar заподозрили в серии преступлений

Виталий Чикирев, задержанный по подозрению в убийстве москвички Ирины Ахматовой, подозревается в серии нападений на женщин, сообщают СМИ.

Правоохранительные органы уже установили причастность Чикирева к нападению на женщину в Кунцево в ноябре 2018 года, передает РЕН-ТВ.

По тем же данным, тогда злоумышленник оглушил жертву в подъезде и попытался изнасиловать, девушка очнулась и попросила ее отпустить, после чего тот отнял у нее ценности и скрылся.

Напомним, СМИ называют 39-летнего Чикирева подозреваемым в убийстве 29-летней Ирины Ахматовой, подобравшей попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar. Отмечалось, что Чикирев, который служил в горячих точках, был причастен к ряду преступлений сексуального характера.

Чикирев был задержан 30 декабря по подозрению в убийстве пропавшей 29-летней руководительницы двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой.