В Nord Stream 2 назвали длину построенного участка «Северного потока – 2»

К концу 2018 года Nord Stream 2 AG построил больше 400 километров «Северного потока – 2», сообщил представитель компании Йенс Мюллер.

Мюллер заявил, что «более 400 километров было уложено к концу 2018 года», передает РИА «Новости».

Он отметил также, что компания по-прежнему планирует завершить строительство газопровода в концу 2019 года.

Всего проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В декабре в ЕК заявили о невозможности остановки «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2».