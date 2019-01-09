Хаменеи назвал «первоклассными идиотами» представителей властей США

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал в соцсетях «первоклассными идиотами» некоторых представителей госаппарата США.

«Некоторые представители руководства США делают вид, что они сумасшедшие. С этим я, конечно, не согласен. Они же первоклассные идиоты. Заявления американских чиновников противоречат логике», – приводит ТАСС слова Хаменеи.

По его словам, заявления американских чиновников являются «клоунадой» и верить им нельзя.

«Представители госаппарата США говорят, что Иран должен учиться соблюдению прав человека у Саудовской Аравии. Как еще можно назвать таких людей, кроме как клоунами? Ни их угрозы, ни их обещания, ни их подписи не заслуживают внимания и доверия», – добавил Хаменеи.

Ранее официальный представитель МИД Ирана критиковал Евросоюз в связи с задержкой в создании финансового механизма, который позволил бы обойти санкции США в отношении Тегерана.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Америки из соглашения, которое ограничивало Иран в ядерных разработках и отменяло соответствующие санкции Совбеза ООН. При этом Иран отказывается сокращать добычу нефти по квотам ОПЕК+ до тех пор, пока США не откажется от санкций в отношении Тегерана.