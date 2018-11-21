Иран отказался сокращать добычу нефти по квотам ОПЕК+ до снятия санкций США

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, прибывший в Вену для участия в министерской конференции ОПЕК, выступил против того, чтобы решения о сокращения добычи нефти по квотам ОПЕК+ касались Тегерана, пока против ИРИ не будут отменены американские санкции.

Министр нефти Ирана подчеркнул, что ОПЕК – это не часть министерства энергетики США, и не должна выполнять инструкции, полученные от Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Он заявил, что попытки США оказывать давление на Иран через ОПЕК – это «непрофессиональное поведение».

«Мы должны быть исключены из любых решений по поводу квот сокращения добычи в будущем до тех пор, пока не будут сняты санкции», – заявил иранский чиновник.

При этом он не назвал уровень добычи нефти в республике, так как это, по его словам, может стать причиной для давления на Иран со стороны США.

Накануне мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам соглашения вернуться к параметрам заключенной в 2016 году сделки, сократив добычу на 1 млн баррелей в сутки от октября 2018 года. России предложили сократить добычу «символически».

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