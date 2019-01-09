В МВД объяснили поездку полицейских за мандаринами

В МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам ведомства пришлось проехать 130 километров якобы за одним ящиком мандаринов; видео от возмущенных полицейских накануне появилось в Сети.

В сообщении сайте управления говорится, что полицейские отправились в служебную командировку, чтобы получить продовольственный паек, в состав которого входят «мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки».

В дополнение к этим продуктам «было выдано несколько килограммов фруктов».

В ходе поездки один из сотрудников снял ролик, в котором говорит, что полицейским якобы пришлось проехать 130 км ради ящика мандаринов. Отмечается, что по данному факту начата служебная проверка.