Роскосмос опроверг выход из переговоров с НАСА

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко опроверг заявления о том, что госкорпорация выходит из переговоров о совместных с НАСА проектах.

Устименко заявил, что слухи о «немедленном выходе» Роскосмоса из переговоров с НАСА, касающихся окололунной станции Gateway или «других обязательств», безосновательны, пишет «Коммерсант».

Российская сторона намерена «соблюдать все договоренности». Роскосмос «пока не собирается» отвечать зеркально.

Напомним, сообщалось, что решение НАСА отменить визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты может привести к срыву совместных российско-американских проектов.