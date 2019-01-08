Прибыль крупнейших госкомпаний Украины упала более чем на 500 млн долларов

За первое полугодие 2018 года прибыль топ-100 украинских госкомпаний оказалась почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщило министерство экономического развития и торговли Украины.

Компании получили чистую прибыль в 21,5 млрд гривен (около 767 млн долларов), что почти на 15,5 млрд гривен (553 млн долларов) меньше, чем за первое полугодие 2017 года, передает РИА «Новости».

Снижение прибыли Нафтогаза составляет около 51% общего финансового результата – прибыль компании снизилась на 60,3% (с 989 млн до 400 млн долларов).

Укртрансгаз (100% акций принадлежит Нафтогазу) в первом полугодии 2017 года получил прибыль в 57 млн долларов, а первое полугодие 2018 года завершил с ущербом в 653 млн долларов.

Из более чем 3,3 тыс. предприятия госсектора работает около 1,5 тысяч.

Сумма активов портфеля 100 крупнейших госпредприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих госпредприятий на Украине. Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика.