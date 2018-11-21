Глава Нафтогаза предсказал демонтаж ГТС Украины

Глава Нафтогаза Андрей Коболев выразил уверенность, что строительство альтернативных газопроводов в обход территории Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива через газотранспортную систему страны, после чего большую часть украинской ГТС можно будет демонтировать.

«Я думаю, что если будет «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», то будет не 10-15 [млрд кубометров газа прокачки в год], будет ноль», – заявил Коболев в эфире радио «Новое время», добавив, что «большую часть ГТС нужно будет просто демонтировать», передает ТАСС.

Накануне еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, ранее отвечавший за европейскую энергетику, подчеркнул, что трубопровод «Северный поток – 2» уже «давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить».

Напомним, во вторник министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия гарантирует поставки газа по подписанным Газпромом долгосрочным контрактам даже без соглашения с Киевом по транзиту.