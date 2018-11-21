Россия гарантировала поставки газа Европе и без соглашения с Киевом

Даже без соглашения с Киевом по транзиту Россия гарантирует поставки газа по подписанным Газпромом долгосрочным контрактам, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Он заявил, что поставки гарантированы «при любых обстоятельствах», пишет «Коммерсант».

«В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом», – приводит его слова РИА «Новости».

Новак сообщил, что заключению соглашения с украинской стороной мешают попытки Киева взыскать деньги и имущество с Газпрома.

Газпром хочет расторгнуть контракты с Нафтогазом, так как «в результате решения Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов», сказал министр.

Кроме того, Россия согласна «обеспечивать продолжение транзита» только при условии, что «такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу».

15 декабря заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу.