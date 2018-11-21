ЕК пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу.

Встреча планируется в январе, передает РИА «Новости».

Шефчович сообщил, что в переговорах ожидается участие коммерческих компаний.

Напомним, Шефчович заявил, что Россия и Украина задумались о новом типе контрактов на транзит газа, которые должны будут соответствовать европейскому законодательству.