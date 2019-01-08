Филарет рассказал, что «объединительный собор» висел на волоске

Состоявшийся 15 декабря в Киеве «объединительный собор» проходил очень тяжело и «висел на волоске», заявил лидер украинских раскольников и так называемый почетный патриарх неканонической «новой церкви» на Украине Филарет Денисенко.

Филарет заявил во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве, что «собор проходил очень тяжело, и на волоске он висел», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.

«Могло ничего и не произойти, но нашими общими усилиями мы преодолели это», – добавил он.

Филарет сказал также, что предстоятелем «новой церкви» на Украине является митрополит Епифаний, а он остается патриархом.

В свою очередь пресс-секретарь украинской «новой церкви» Иван Сидор сообщил в эфире телеканала «Прямой», что интронизация Епифания может состояться в его день рождения 3 февраля, но точной информации по этому вопросу пока нет.

Указывается, что 3 февраля Епифаний будет отмечать 40-летие. Провести интронизацию именно в этот день было бы «и логично, и красиво, и торжественно», добавил Сидор.

Он не исключил также, что резиденцией митрополита Епифания может стать Михайловский златоверхий монастырь, который с 15 декабря является кафедральным собором «новой церкви» и находится возле национального историко-культурного заповедника «София Киевская» в центре столицы.

Интронизация – это торжественное возведение на престол новоизбранного главы церкви.

Напомним, 6 января, константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

В РПЦ заявили, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется автокефалия для Украины.