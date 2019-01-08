Британские военные решили демонтировать крышу дома Скрипаля в Солсбери

Британские военные в ближайшее время полностью демонтируют крышу дома отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщают местные СМИ.

В распоряжении агентства Press Association находятся письма, направленные властями Солсбери горожанам, проживающим по соседству с домом Скрипаля, передает ТАСС.

В письмах говорится, что в ближайший месяц вокруг здания будут возведены строительные леса и установлен защитный купол. После этого, работая внутри купола, команда военных специалистов разберет крышу дома и примыкающего к нему гаража.

Весь строительный мусор будет герметично запечатан и вывезен с места проведения работ, а строители возведут над домом новую крышу.

Отмечается, что приоритетной задачей является тщательное очищение двух объектов недвижимости, затронутых в ходе инцидентов 2018 года, и возвращение их к обычной эксплуатации.

Напомним, дом Сергея Скрипаля стал достопримечательностью в Солсбери. Сам маленький британский город стал известен всему миру после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ.

В декабре сообщалось, что власти Солсбери решили провести ребрендинг города для привлечения туристов.