Глава МИД Украины призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Глава МИД Украины Павел Климкин выступил за постоянное ограничение въезда в страну мужчин – граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

Климкин заявил в эфире программы «Завтрак с 1 + 1», что «очень правильная, очень умная фильтрация, должна быть всегда», передает УНИАН.

«Для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение – тогда фильтрация есть, нет военного положения – нет», – добавил он.

Напомним, в конце декабря Украина сняла запрет на въезд российских мужчин. Въезд в страну был ограничен для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет 30 ноября 2018 года.

За месяц действия военного положения в некоторых областях Украины в страну не пустили более 1,6 тыс. граждан России.