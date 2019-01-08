Глава МИД Украины призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Взгляд
8 января, вторник  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
Разделы

Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
Перейти а раздел…

Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
Перейти а раздел…

Как чеченские мафиози сомкнули ряды с международной бандой байкеров

Голливуд не брезгует использовать плохую репутацию чеченцев – в сериале «Барри» гангстеры из Чечни изображены карикатурноФото: HBO
2018 год для преступного мира Европы ознаменовался стилистическим новшеством. Полиция стран ЕС впервые запустила в публичную сферу термин «чеченские банды», очевидно, сочтя наконец Чечню неким отдельным от России государством. При этом западные криминалисты пришли к выводу, что «чеченская мафия» в Евросоюзе по своему влиянию быстро догоняет конкурентов – итальянцев, албанцев и турок. Подробности...
Перейти а раздел…

Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

Сирийских курдов «кинули» все, и последними – американцыФото: Goran Tomasevic/Reuters
Руководство США продолжает комментировать свое сенсационное решение конца прошлого года – вывести американские войска из Сирии. Это решение скажется далеко не только на позициях США. Не менее важно и то, что США, по сути, предали своих ближайших союзников в Сирии – курдов. Какая судьба ждет теперь сирийских курдов и на какие уступки Дамаску они будут вынуждены пойти? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Священный долг ворчать, роптать и фрондировать

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все хорошо знают, что чем тревожнее заголовок, тем скорее на него кликнут. Пообещайте людям ядерную войну, чуму, язву, планету Нибиру – и они, скорее всего, кликнут, испугаются, возмутятся и побегут распространять новость. Неисправимого работника не критикуют – его увольняют. Неисправимое государство не критикуют – от него бегут на запад, на восток, или куда глаза глядят. Неисправимое зло вроде нацизма не критикуют – с ним сражаются с оружием в руках. Подробности...

Почему христиане в России победили коммунистов

Дмитрий Ольшанский, публицист
Примерно сорок–пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении. Подробности...
Обсуждение: 218 комментариев

Праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Глава МИД Украины призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
          Начата разработка ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. кмПутин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в КалининградеПутин успокоил расплакавшуюся девочкуВ Эстонии объяснили скандальные плакаты про русских
          Приостановлены испытания новейших подлодок «Князь Владимир» и «Казань»Названа купюра – лидер по подделкамВ Грузии началась смертоносная эпидемия гриппаУмер враждовавший с Дедом Хасаном вор в законе
          Россиян предупредили об аномальных морозахВ МЧС объяснили, почему опасно долго держать в доме елкуТраты Меган Маркл разозлили Елизавету IIПугачеву раскритиковали за откровенный наряд на Рождество

          Главная тема


          Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

          местонахождение неизвестно


          На Украине запутались с тем, куда девать томос

          Расколотое общество


          В Эстонии объяснили скандальные плакаты про русских

          скованы льдом


          Приостановлены испытания новейших подлодок «Князь Владимир» и «Казань»

          Видео

          армия и вооружение


          В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

          «бег черной королевы»


          Нефтяной успех Америки критически зависит от России

          гипотеза Пуанкаре


          Появились сообщения о «погибающем в нищете» математике Перельмане

          «падают сами»


          Названы худшие ВВС в мире

          послевоенные процессы


          Япония собралась отказаться от требований компенсации по Курилам

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Историческая память


          Владас Повилайтис: Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

          Война на Украине


          Виталий Лейбин: Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          на ваш взгляд


          Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?

          Глава МИД Украины призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

          8 января 2019, 16:24

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Глава МИД Украины Павел Климкин выступил за постоянное ограничение въезда в страну мужчин – граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

          Климкин заявил в эфире программы «Завтрак с 1 + 1», что «очень правильная, очень умная фильтрация, должна быть всегда», передает УНИАН.

          «Для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение – тогда фильтрация есть, нет военного положения – нет», – добавил он.

          Напомним, в конце декабря Украина сняла запрет на  въезд российских мужчин. Въезд в страну был ограничен для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет 30 ноября 2018 года.

          За месяц действия военного положения в некоторых областях Украины в страну не пустили более 1,6 тыс. граждан России.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............