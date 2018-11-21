Стало известно о возможном усилении контингента США в Сирии

В Сирию могут быть направлены еще сотни военнослужащих США, сообщил источник в Пентагоне.

Их могут направить в Сирию, чтобы обеспечить безопасное проведение операции по выводу американского контингента из страны, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Сообщается, что американцам для вывода войск могут понадобиться дополнительные самолеты и вертолеты.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал, что войска США из Сирии выведут быстро.