Бриллианты дочери Ельцина поссорили Катю Винокурову и Божену Рынску

Журналисты Екатерина Винокурова и Божена Рынска поспорили из-за бриллиантов дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, обсуждая документальный фильм Виталия Манского, в основу которого легла видеохроника, которую режиссер снял в 1999-2001 годах.

Винокурова написала пост в Facebook, в котором описала свои впечатления от фильма режиссера, известного своими оппозиционными взглядами. Она также вспомнила о своих ощущениях о жизни в 1990-е годы. Так, отметила она, теракты начались до 2000 года, и на улицах «правили бандиты».

По ее мнению, в фильме представлена довольно «пошлая версия новейшей истории», и не показано главное – так вышло, потому что «такие, как автор фильма, слишком презирают обывателей».

«Так выходило с каждым пошленьким банкетом «Логоваза». С каждым брюликом [Татьяны] Юмашевой. С каждым нашим днем периода Ельцина мы боялись быть взорванными», – написала она.

Божена Рынска в комментариях сначала поставила под сомнение публичное ношение Юмашевой крупных драгоценных камней, а потом уточнила, что серьги с бриллиантами – «полтора карата в каждое ухо» – стоят 15 тыс. долларов, и это «стандартный рядовой подарок» на день рождения от мужа.

«Вы в курсе, на какие деньги живет обычная семья в России? Дочь президента не может носить такое, точка», – ответила Винокурова.

«А вы в курсе, какая зарплата была у Юмашева до АП? Какая зарплата была у самого Ельцина? Полтора карата в ушах это мизерный смешной камушек. Неприлично не иметь в ушах ни одного карата и не уметь на глаз определить размер камня и его подлинность в вашем возрасте. Люди могут подумать, что вам не дарили бриллиантов никогда. Такое надо скрывать», – написала Рынска. Далее она предположила, что Винокурова, «как человек, от мира бриллиантов далёкий, вполне могла принять фианиты Татьяны Борисовны за бриллианты». «Если вообще это не плод ее фантазии», - уточнила Рынска.

Татьяна Юмашева – дочь Бориса и Наины Ельциных, родилась в 1960 году. Работала в аппарате президента России, была советником отца и занималась его имиджем. Сейчас она является главой Фонда первого президента России Б.Н. Ельцина. Журналист и политик Валентин Юмашев – ее третий муж. В 1997-98 годах он возглавлял администрацию президента.