Названы самые распространенные травмы россиян в новогодние праздники

В период новогодних праздников у российских медучреждений и сотрудников скорой помощи много работы, медики работают без перерыва и на местах, и на уровне федеральных и национальных центров, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«[За новогодние праздники] было очень много травм самых разнообразных. Это и травмы глаза, и общие травмы с переломами костей. Много случается и ожогов. Наши ожоговые центры в том числе работают в круглосуточном режиме», – приводит слова министра Life.

Скворцова заметила, что причиной ожоговых травм не всегда становится несоблюдение техники безопасности при обращении с пиротехникой. Типичным сценарием, по ее словам, являются случаи возгорания дома в сельской местности – надышавшись дыма, люди теряют сознание и получают ожоги, в том числе тяжелые.

Напомним, в конце декабря три человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Еманжелинка Челябинской области, возникшем из-за возгорания елочной гирлянды.