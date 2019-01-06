В Раде рассказали о судьбе «плясок с томосом»

Получение «новой церковью» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) – томоса об автокефалии со временем забудется, как и другой информационный мусор, заявил депутат Верховной рады Украины, глава партии «Наши» Евгений Мураев.

«Когда давно забывший о нормальных человеческих чувствах, одержимый властью и жадностью чиновник фотографируется с коммерческим духовенством, назначая праздники и «исторические события», никакой благодати в этом нет», – написал он в Facebook.

Депутат подчеркнул, что какие бы на Украине ни принимали законы, сколько бы «насильно» ни заставляли радоваться, со временем «нынешние пляски с томосами забудутся, уйдут туда, куда уходит весь информационный мусор».

В воскресенье, 6 января, константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, ранее обещавший не вмешиваться в религиозные дела, вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден «За заслуги».

В РПЦ заявили, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой. В канонической Украинской православной церкви добавили, что предоставление автокефалии «новой церкви» Украины является нарушением всех церковных правил, существовавших более 2 тыс. лет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем обернется автокефалия для Украины.