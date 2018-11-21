Россия и Иран проведут военные учения в Каспийском море

Военно-морские силы России и Ирана начали подготовку к военным учениям в Каспийском море, в рамках которых будут отработаны спасательные и тактические операции, а также операции по борьбе с пиратством.

Планы по проведению учений подтвердил командующий флотом Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Точной даты начала учений он не назвал, сообщает Reuters.

«В последние годы сотрудничество между военно-морскими силами Ирана и России, а также региона Каспийского моря укрепилось», – заявил Ханзади, слова которого передает иранское агентство Mehr.

Предстоящие совместные учения он охарактеризовал как еще одно поле для расширения двустороннего сотрудничества России и Ирана.

Россия и Иран прежде проводили несколько военно-морских учений в Каспийском море, в том числе в 2015 и 2017 годах.