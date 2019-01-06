Выбраны лучшие игроки молодежного ЧМ по хоккею

Директорат молодежного ЧМ по хоккею по итогам турнира 2019 года, который завершился в Канаде, выбрал состав символической сборной, в которую вошли самые результативные игроки национальных команд.

Самым ценным хоккеистом чемпионата мира – 2019 среди игроков не старше 20 лет стал форвард сборной США Райан Полинг, передает ТАСС.

Россиянин Александр Романов был признан лучшим защитником, а голкипер сборной России Петр Кочетков стал лучшим вратарем. В пяти матчах на чемпионате Кочетков отразил 142 из 149 бросков (95,3%), в среднем пропуская 1,45 шайбы за игру.

Нападающий Григорий Денисенко признан лучшим бомбардиром чемпионата, а Романов стал лучшим по результативности среди всех защитников.

Полностью символическая сборная турнира выглядит следующим образом: вратарь – Юкко-Пекка Луукконен (Финляндия); защитники – Романов (Россия), Эрик Бреннстрем (Швеция); нападающие – Денисенко (Россия), Филипп Курашев (Швейцария), Райан Полинг (США).

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2019 года выиграла сборная Финляндии, команда США стала второй, бронзу завоевала сборная России.