В Бразилии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Бразилии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 89 километрах к западу от муниципалитета Тарауака, очаг залегал на глубине 575,3 километра, передает РИА «Новости».

О разрушениях и пострадавших информация пока не поступала.

Напомним, в минувшую субботу землетрясения произошли в Японии и на Филиппинах.