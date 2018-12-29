На севере Японии произошло землетрясение

У южных берегов северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщила Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 22.08 мск. Эпицентр землетрясения располагался в 71 километре к югу от города Обихиро губернаторства Хоккайдо, очаг залегал на глубине 58 километров, передает РИА «Новости».

Кроме того, в субботу утром сильное землетрясение произошло на Филиппинах, была объявлена угроза цунами.