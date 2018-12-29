На Филиппинах произошло сильное землетрясение

У филиппинского острова Минданао на юге островного государства произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 196 км к юго-востоку от города Давао, очаг залегал на глубине 49 км, передает ТАСС.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщило об угрозе возникновения цунами, сообщает Reuters.

Напомним ,в минувшее воскресенье мощное землетрясение произошло в Тибете.