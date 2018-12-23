Мощное землетрясение произошло в Тибете

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о землетрясении магнитудой 5,7 произошло в Тибетском автономном районе Китая.

Уточняется, что подземные толчки зафиксированы в 19.32 времени UTC (22.32 мск), передает РИА «Новости».

Эпицентр располагался в 170 километрах к северо-западу от города Шигадзе. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших пока нет.