Умер народный артист России Иван Бортник

На 80-м году жизни умер народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник, сообщила супруга актера Татьяна Борзых.

По словам супруги актера, Бортник умер в пятницу, около 23.00, передает ТАСС.

«Врачи говорят, что скорее всего тромб», – сказала Борзых.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу».

Иван Бортник сыграл множество ролей в кино, в том числе в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Иван да Марья», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя».