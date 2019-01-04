В Сербской православной церкви охарактеризовали создателей «новой церкви» Украины

В Сербской православной церкви охарактеризовали создателей «новую церковь» Украины как шовинистов и русофобов.

«Шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при «ассистировании» униатов и, к сожалению, при незаконном соучастии Константинопольской патриархии, углубили и расширили существующие расколы и поставили под серьезную угрозу единство православия в целом», – сообщается в рождественском послании СПЦ, передает «Интерфакс».

В середине декабря в Киеве прошел так называемый объединительный собор, после которого было объявлено о создании «новой церкви» на Украине.

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва в письме Константинопольскому патриарху Варфоломею заявил, что Польская православная церковь не признает «новую церковь» на Украине.