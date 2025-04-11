Актера Белого обвинили в сборе денег для ВСУ в Израиле

Актера Белого обвинили в сборе средств для ВСУ во время концертов в Израиле

Tекст: Вера Басилая

Уехавший из России актер Анатолий Белый (признан иноагентом в России) выступает на концертах в Израиле с целью сбора финансовой помощи для Вооруженных сил Украины. Мероприятия организует организация под названием «Общее дело», и Белый участвует в них, исполняя стихи и прозу, передает Ura.Ru.

Организаторы сообщают, что предстоящие концерты «будут уникальными» благодаря сочетанию культурных традиций Украины, Израиля и Европы. Однако общественная реакция на участие Белого в этих концертах оказалась довольно негативной. В социальных сетях пользователи обвиняют актера в предательстве.

Некоторые комментаторы даже пожелали Белому отправиться на фронт, выражая недовольство его действиями.

Анатолия Белого включили в список иноагентов в 2023 году. Замоскворецкий суд Москвы отказал актеру в исключении из соответствующего реестра, а Московский городской суд утвердил это решение.

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Анатолию Белому в жалобе на решение о соответствующем статусе.