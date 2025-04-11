В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Актера Белого обвинили в сборе денег для ВСУ в Израиле
Актера Белого обвинили в сборе средств для ВСУ во время концертов в Израиле
Актер Анатолий Белый (Вайсман), признанный в России иноагентом, собирает деньги для Вооруженных сил Украины, выступая на концертах в Израиле, сообщили СМИ.
Уехавший из России актер Анатолий Белый (признан иноагентом в России) выступает на концертах в Израиле с целью сбора финансовой помощи для Вооруженных сил Украины. Мероприятия организует организация под названием «Общее дело», и Белый участвует в них, исполняя стихи и прозу, передает Ura.Ru.
Организаторы сообщают, что предстоящие концерты «будут уникальными» благодаря сочетанию культурных традиций Украины, Израиля и Европы. Однако общественная реакция на участие Белого в этих концертах оказалась довольно негативной. В социальных сетях пользователи обвиняют актера в предательстве.
Некоторые комментаторы даже пожелали Белому отправиться на фронт, выражая недовольство его действиями.
Анатолия Белого включили в список иноагентов в 2023 году. Замоскворецкий суд Москвы отказал актеру в исключении из соответствующего реестра, а Московский городской суд утвердил это решение.
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Анатолию Белому в жалобе на решение о соответствующем статусе.