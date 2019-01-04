Бывшему министру финансов Подмосковья официально предъявили обвинение

Экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову официально предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, включая мошенничество и растрату.

«Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, 174.1 УК РФ, ст.160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата)», – сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, организованная группа под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова купили с помощью обмана и злоупотребления доверием у МУП региона, занимающихся коммунальными услугами, права на чужое имущество в виде права требования задолженности на указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области и легализовали денежные средства, поясняет ведомство.

По тем же данным, соучастники похитили деньги в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрансинвест» акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство».

Сумма причиненного ущерба региону составила свыше 14 млрд рублей, говорится в сообщении СК.

Легализация средств была проведена с помощью фиктивных сделок с участием разных юридических лиц, контролируемых сообщниками. Расчетные счета этих юрлиц были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову, похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне – в Республике Кипр, отмечает ведомство.

«На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах», – говорится в сообщении СК.

Во время следственных действий были найдены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые экс-супруга Кузнецова Жанна Булах планировала вывезти в Республику Финляндия, добавляет ведомство.

«В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество», – поясняет СК.

Напомним, 3 января Франция удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче Алексея Кузнецова.

В июле 2017 года имущество Кузнецова и Булах на 120 млн евро арестовано во Франции.

2 февраля 2016 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 14 годам и девяти месяцам колонии бывшего заместителя Кузнецова - Валерия Носова за мошенничество.