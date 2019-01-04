Бывшему министру финансов Подмосковья официально предъявили обвинение

Взгляд
4 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
Разделы

Чего ждать от цен в 2019-м

Отечественное шампанское станет дороже из-за норм ВТОФото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
После праздничных новогодних распродаж потребительские цены в России неизбежно начнут расти. Для этого есть как явные факторы – рост НДС и акцизов на бензин, так и пока потенциальные – это девальвация российской валюты. На что же ждать роста цен в новом году? Подробности...
Перейти а раздел…

Как вернуть русских в Россию

Живущие за рубежом русские отнюдь не стремятся вернуться на историческую родину, и с этим надо что-то делатьФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Уходящий 2018 год был отмечен повышенным вниманием к судьбе российских соотечественников за рубежом и проблеме возвращения их в Россию. Сказано множество правильных слов о том, как слабо была организована работа по возвращению русских на историческую родину. В чем же главные ошибки и как их можно исправить?  Подробности...
Перейти а раздел…

Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
Перейти а раздел…

Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

Так выглядят сегодня заброшенные уголки ЛитвыФото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
Поистине отчаянную меру для страны обсуждают в Литве – референдум о законодательном разрешении иметь двойное гражданство. И все ради того, чтобы вернуть в страну огромное количество трудоспособного населения, уехавшего на Запад. Что происходит сейчас в литовской демографии и поможет ли этот способ? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

В СССР замалчивали катастрофы

Виктор Олевич, Политолог
Левое кликушество вокруг трагических событий в Кемерово и Магнитогорске в прошлом году имеет под собой реальную основу: советскую цензуру, которая создавала для отечественной аудитории светлых и беззаботных будней сталеваров и комбайнеров. Подробности...

«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...

Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране, начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 5 комментариев

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Началось прощание с погибшими при взрыве газа в Магнитогорске
          Задержанный в России за шпионаж гражданин США оказался подданным БританииСбербанк назвал украинский штраф необоснованным Польская православная церковь не признала украинских раскольниковУкраина удивила белорусских пограничников
          Адвокат рассказал о состоянии задержанного за шпионаж американцаБлогеры отреагировали на скандальный фильм «Праздник» о блокадном ЛенинградеБывший глава СБУ выдвинулся в президенты УкраиныРоссиянин утонул при спасении дочери в Таиланде
          Властям Украины дали обидное определение из-за избирательных участков в РоссииРогозин назвал сроки создания новой ракеты сверхтяжелого классаОпубликовано видео убийства сотрудника охраны ПорошенкоКриса Кельми собрались похоронить тайно

          Главная тема


          Чего ждать от цен в 2019-м

          «настроен скептически»


          В Германии предрекли резкое ухудшение отношений с Россией

          «понимать стратегию»


          Помпео прокомментировал реакцию России на ультиматум США по ДРСМД

          «сломают нам позвоночник»


          Бразилия встревожилась из-за России и не исключила размещения базы США

          Видео

          Черное море


          Советник Порошенко заявил о готовящемся проходе кораблей через Керченский пролив

          особый случай


          Украинский пранкер нажился на глумлении над трагедией в Магнитогорске

          «под колпаком ФСБ»


          Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России

          Мифы из нафталина


          Румынии не понравился ответ России на заявления о «бесчинствах» Красной армии

          Бывший СССР


          Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Историческая память


          Владас Повилайтис: Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

          Война на Украине


          Виталий Лейбин: Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          на ваш взгляд


          Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?

          Бывшему министру финансов Подмосковья официально предъявили обвинение

          4 января 2019, 12:08

          Текст: Алексей Дегтярев

          Версия для печати

          Экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову официально предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, включая мошенничество и растрату.

          «Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, 174.1 УК РФ, ст.160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата)», – сообщается на сайте СК России.

          По данным следствия, организованная группа под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова купили с помощью обмана и злоупотребления доверием у МУП региона, занимающихся коммунальными услугами, права на чужое имущество в виде права требования задолженности на указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области и легализовали денежные средства, поясняет ведомство.

          По тем же данным, соучастники похитили деньги в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрансинвест» акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство».

          Сумма причиненного ущерба региону составила свыше 14 млрд рублей, говорится в сообщении СК.

          Легализация средств была проведена с помощью фиктивных сделок с участием разных юридических лиц, контролируемых сообщниками. Расчетные счета этих юрлиц были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову, похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне – в Республике Кипр, отмечает ведомство.

          «На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах», – говорится в сообщении СК.

          Во время следственных действий были найдены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые экс-супруга Кузнецова Жанна Булах планировала вывезти в Республику Финляндия, добавляет ведомство.

          «В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество», – поясняет СК.

          Напомним, 3 января Франция удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче Алексея Кузнецова.

          В июле 2017 года имущество Кузнецова и Булах на 120 млн евро арестовано во Франции.

          2 февраля 2016 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 14 годам и девяти месяцам колонии бывшего заместителя Кузнецова - Валерия Носова за мошенничество.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............