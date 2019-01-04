Спасатель рассказал о сложностях операции в Магнитогорске

Один из спасателей, принимавших участие в операции в Магнитогорске, помощник начальника караула 24-й пожарно-спасательной части Олег Теленкин рассказал, как доставали людей из-под завалов дома.

«Тяжело, конечно, так же, как и всем. Но тем не менее, мы выполняем свою работу. Стараемся поддерживать друг друга», – рассказал Теленкин. Видеозапись интервью со спасателем опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Теленкин пояснил, что по началу самой главной задачей было укрепление конструкций, чтобы смогла работать тяжелая техника.

«Уже неоднократно было объявлено, что здесь угроза обрушения конструкций есть – это основная опасность при разборе завалов и ликвидации ЧС. У каждого из нас стояла своя задача, и каждый выполнял ее на 100%», – пояснил спасатель.

31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме, который привел к обрушению одного из подъездов. Первый замминистра МЧС Александр Чуприян 4 января заявил, что все 39 погибших в результате трагедии были опознаны.