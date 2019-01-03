Власти Украины опровергли информацию о планах расторгнуть аренду с Лаврой

Информация о планируемом расторжении договоров аренды с общинам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской и Почаевской лаврах является бредом, заявил советник президента Украины Ростислав Павленко.

«Заявляю ответственно: это бред. А церковным структурам, прежде чем ссылаться на фейки, стоит проверять информацию», – написал Павленко в Facebook.

Ранее источник украинских «Вестей» сообщал, что в администрации президента Украины поручили руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски о прекращении аренды к общинам УПЦ.

Ранее на Украине заявили, что Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут в состав «новой церкви» «без какого-либо насилия и противостояния», так как они «построены на украинской земле».