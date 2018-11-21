Стало известно о намерении Украины расторгнуть аренду с Киево-Печерской лаврой

Администрация президента Украины поручила руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски о прекращении аренды к общинам УПЦ, сообщил источник.

Иски должны быть подготовлены в административные суды, сообщил источник украинских «Вестей».

По его словам, подготовка должна проходить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс.

Отмечается, что с 26 декабря в департаменте по делам религий и национальностей проводится инструктаж уполномоченных в областях по организации статистики переходов в новую церковь.

В конце декабря пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ Владимир Пучков сообщал, что украинские власти, не дожидаясь получения томоса об автокефалии, начали активный процесс перевода храмов канонической УПЦ под юрисдикцию новой структуры.

Ранее на Украине заявили, что Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут в состав «новой церкви» «без какого-либо насилия и противостояния», так как они «построены на украинской земле».