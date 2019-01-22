Путин запретил мигалки спасателям не из МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете установки на автомобиль специальных световых и звуковых сигналов для аварийно-спасательных служб и формирований, которые не входят в систему МЧС, говорится в документе на интернет-портале правовой информации.

Из пояснительной записки следует, что Министерство выявляет и запрещает легковые автомобили вне системы МЧС, которые имеют цветографическую раскраску и спецсигналы, пишет РИА «Новости».

В результате использования автомобилей с мигалками не по назначению МЧС в июле 2018 года решило пересмотреть результаты аттестации за 2017 год аварийно-спасательных служб, которые не являются подотчетными ведомству.

После проверки в МЧС предложили запретить аварийно-спасательным службам, которые не входят в систему ведомства, использование спецсигналов. В новом документе отмечается, что специальными световыми и звуковыми сигналами теперь могут оборудоваться лишь профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, используемые для неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан.

В трехмесячный срок правительству поручили привести свои акты в соответствие с новым указом.