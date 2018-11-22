Правозащитник объяснил слова Кокорина про баранов

Фраза футболиста Александра Кокорина о баранах была вырвана из контекста, заявил член ОНК Москвы Павел Пятницкий, сообщают СМИ.

«Сегодня выложили письмо Кокорина фанату, где он пишет, что народ – это стадо. Разговаривая с Кокориным, я узнал, что это письмо он писал на третий или четвертый день после того, как оказался в Бутырке. Кого он имел в виду? Слова Кокорина, сказанные лично мне: баранами он называет тех, кто свидетельствовал против него. Типа «не надо слушать этих баранов», потому что у него своя версия. Он говорит о том, что потерпевшие с ним примирились и пожали руку, а потом, дескать, пошли и подали заявление», – пояснил Пятницкий, передает Sport24.ru.

Он указал на то, что опубликованное ранее в СМИ письмо Кокорина болельщику, где идет речь о баранах, было обнародовано в урезанном виде, потому фраза была вырвана из контекста.

Также Пятницкий поделился подозрениями по поводу расследования дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Четыре месяца они сидят, дело – не терроризм и не убийство, и давно пора передать его в суд и рассмотреть по существу», – добавил он.

При этом Пятницкий пояснил, что «выходки Кокорина и Мамаева не поддерживает».

Напомним, 21 января СМИ опубликовали письмо Кокорина, в котором он говорит, что критикующая его общественность – это «стадо баранов».

В декабре Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника. Арест продлится до 8 февраля 2019 года.